Juiz suspende decisão de Trump que nega asilo a pessoas que entram ilegalmente nos EUA

WASHINGTON - Um juiz federal de San Francisco bloqueou temporariamente nesta segunda-feira, 19, uma nova ordem executiva do governo Donald Trump que nega a possibilidade de obtenção de asilo às pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos.

O presidente americano assinou neste mês um decreto que permite rejeitar automaticamente os pedidos de asilo apresentados por pessoas que cruzam a fronteira com o México de forma clandestina. A medida foi levada aos tribunais por organizações de defesa dos direitos civis.

Decisão do juiz John Tigar é uma resposta à demanda imposta por organizações de defesa dos direitos civis. A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) afirma que a lei determina que se deve garantir asilo a qualquer pessoa que entre no país, legal ou ilegalmente.

O decreto de Trump indica que somente os que entram nos EUA pelas fronteiras oficiais podem solicitar o documento.

A ordem executiva foi anunciada no momento em que uma caravana com milhares de migrantes, em sua maioria de Honduras, avança através do México em direção ao território americano. Cerca de 3,5 mil centro-americanos já chegaram a Tijuana e outros 3 mil devem chegar ainda nesta terça-feira. / AFP