Juízes egípcios mobilizam-se contra Morsi A Suprema Corte do Egito criticou ontem em uma reunião de emergência a decisão do presidente Mohamed Morsi de colocar seus poderes acima do escrutínio do Judiciário e condenou o "ataque sem precedentes" aos juízes do país. Magistrados e procuradores entraram em greve em três cidades, enquanto manifestantes ocupam a praça Tahrir, centro dos protestos que derrubaram o ex-ditador Hosni Mubarak, do qual muitos dos juízes ainda são próximos, em 2011.