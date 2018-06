Julgamento da mulher de Bo Xilai começa em 9 de agosto O julgamento de Gu Kailai, mulher do político chinês Bo Xilai, terá início na manhã de 9 de agosto na cidade de Hefei, leste da China, informou uma porta-voz do tribunal nesta sexta-feira. Gu é acusada do assassinato do empresário britânico Neil Heywood. Bo caiu em desgraça após a divulgação das suspeitas do assassinato.