Julgamento de ex-general sérvio-bósnio, Ratko Mladic, tem início no TPII

O TPII manteve a data da abertura do julgamento após rejeitar a solicitação da defesa de Mladic para afastar, por suposta falta de imparcialidade, o juiz que preside o caso, o holandês Alphons Orie.

Mladic compareceu ao tribunal sem seu característico boné e com bom aspecto físico.

A Promotoria, que no total conta com 200 horas para o julgamento, exporá entre hoje e amanhã suas alegações iniciais, enquanto os advogados de Mladic farão o mesmo assim que os promotores acabarem de apresentar as provas e chamar as testemunhas.

O início do julgamento acontece um ano depois da detenção de Mladic e 17 anos depois de o tribunal ter publicado a primeira acusação contra o ex-general.

Os promotores apresentarão durante o julgamento as versões de 411 testemunhas, sete das quais irão dar suas declarações no próprio tribunal.

Conhecido como o "Açougueiro dos Bálcãs", Mladic, de 70 anos, é acusado do genocídio de quase 8 mil homens muçulmanos no enclave de Srebrenica em 1995.