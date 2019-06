Julgamento de extradição de Assange é marcado para fevereiro de 2020 Em audiência de instrução, juíza de Londres determina que análise do pedido feito pelos Estados Unidos - onde o australiano enfrenta 18 novas acusações - seja feita apenas no próximo ano; 'Estão em jogo 175 anos da minha vida', diz fundador do WikiLeaks