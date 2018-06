Julgamento de filho de Kadafi é adiado na Líbia A emissora de televisão estatal da Líbia informou nesta quinta-feira, 19, que o julgamento do filho do ditador Muamar Kadafi, Seif al-Islam Kadafi, foi adiado. O filho do ex-governante da Líbia é acusado de assassinatos e incitação à violência. O julgamento foi prorrogado para o dia 12 de dezembro. De acordo com o procurador-geral líbio, Abdelkader Reduan, a sessão desta quinta-feira seria apenas para apresentar as acusações e não para iniciar o julgamento. Além do filho de Kadafi, ex-membros do regime também passarão pelo crivo do júri por outras acusações. Fonte: Associated Press.