Segundo ele, "a promotoria cometeu erros na apresentação de documentos relevantes", ao tentar provar a responsabilidade criminal direta do acusado no massacre de Srebrenica, no qual morreram mais de 8 mil bósnios muçulmanos.

A apresentação de testemunhos e provas, mais de 400, deverá começar quando o julgamento for retomado. Também se dará voz à defesa de Mladic, acusado de crimes de guerra, lesa-humanidade e genocídio.