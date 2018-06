Julgamento de Mubarak é adiado para 14 de setembro Um tribunal do Egito adiou para 14 de setembro o julgamento do ex-presidente do país Hosni Mubarak, de seus filhos e de comandantes de forças de segurança do país. Mubarak saiu da prisão na quinta-feira e foi colocado em prisão domiciliar. Ele tinha sido preso abril de 2011, dois meses depois de ter sido deposto em um levante contra seu governo.