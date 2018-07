Julgamento de Mubarak é adiado para 28 de dezembro

"O tribunal criminal do Cairo, presidido pelo juiz Ahmed Refaat, decidiu adiar o julgamento do ex-presidente Hosni Mubarak, seus filhos Alaa e Gamal, o empresário Hussein Salem, o ex-ministro do Interior Habib al-Adly, e seis de seus assistentes para 28 de dezembro", informou a MENA.

Os advogados das supostas vítimas de Mubarak, que entre outras coisas é acusado de homicídio, pediram que o tribunal substituísse o juiz Refaat. "O tribunal perdeu sua jurisdição ao não administrar as sessões de uma maneira adequada ao curso da Justiça", disse o advogado Abdel Moneim Abdel Maqsud, em um documento com data de 24 de setembro.

Segundo a MENA, o julgamento será retomado quando foi tomada uma decisão sobre a substituição de Refaat, que em sessões anteriores defendeu a integridade do tribunal, acusando seus críticos. Um tribunal de apelação deve dar um veredicto sobre o caso no dia 26 de dezembro.

Mubarak, que foi obrigado a deixar o poder em fevereiro, após grandes protestos, está em julgamento desde 3 de agosto, acusado de envolvimento na morte de manifestantes e de corrupção. Ele alega inocência. Cerca de 850 pessoas foram mortas durante a revolta que encerrou seu regime. As informações são da Dow Jones.