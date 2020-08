Julgamento de Steve Bannon por fraude é marcado para maio de 2021

NOVA YORK - Uma juíza dos Estados Unidos marcou nesta segunda-feira, 31, para maio de 2021 o julgamento de Steve Bannon, ex-consultor e mentor de Donald Trump, e três outros acusados de fraudar doadores com um suposto projeto para construir o muro prometido pelo presidente americano na fronteira com o México.

Procuradores federais acusaram Bannon, o veterano da Força Aérea americana Brian Kolfage e dois outros de orquestrarem um esquema para desviar centenas de milhares de dólares por meio de uma campanha de financiamento coletivo de US$ 25 milhões chamada We Build the Wall.

Leia Também Artigo: Prisão prejudica guru conservador

Bannon e Kolfage usaram centenas de milhares de dólares desse montante para cobrir despesas pessoais, de acordo com as acusações, que foram apresentadas em 20 de agosto.

Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea se declararam inocentes em uma audiência virtual nesta segunda-feira. Eles receberam direito a fiança e entregarão os passaportes. Bannon, de 66 anos, declarou inocência no início deste mês.

A juíza Analisa Torres, de Nova York, estabeleceu o dia 24 de maio de 2021 como data de julgamento do caso. Durante a audiência virtual, a juíza observou que só algumas salas do edifício estão preparadas para lidar com os desafios técnicos criados pela pandemia do novo coronavírus. “Serei otimista e torcerei para termos salas disponíveis”, disse.

Kolfage perdeu as duas pernas e a mão direita em um ataque de foguete no Iraque em 2004.

Bannon, que foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial de Trump e mais tarde estrategista-chefe da Casa Branca, ajudou a articular o populismo de direita e a oposição feroz à imigração que contribuíram para definir os três anos e meio de Trump no cargo.

'Caça às bruxas'

Torres alertou os réus e seus advogados a não fazerem comunicados públicos que poderiam prejudicar a imparcialidade dos jurados ou a legitimidade do julgamento, e disse que pode emitir uma “ordem especial” para restringir suas atividades. Os quatro réus disseram a Torres que entenderam.

Em um documento legal registrado na semana passada, procuradores pediram à juíza que alertasse Kolfage e os três outros réus a não fazerem “comunicados extrajudiciais” que poderiam influenciar o corpo de jurados, citando o que classificaram como um “fluxo contínuo” de “postagens (muitas vezes) altamente incendiárias” de Kolfage nas redes sociais.

Essas incluem descrições do caso como uma “caça às bruxas” e um esforço político visando apoiadores de Trump e doadores do We Build the Wall, de acordo com o documento legal. /REUTERS