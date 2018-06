Julgamento do 11/9 é retomado em Guantánamo Cinco prisioneiros na base naval norte-americana de Guantánamo, em Cuba, e acusados de serem mentores dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, foram levados a um tribunal militar nesta segunda-feira, na própria base, onde começaram a ser julgados. Os cinco homens, entre os quais está Khalid Sheikh Mohammed, escutaram em silêncio as acusações e pareciam cooperar com o tribunal. A aparente cooperação dos cinco foi um contraste com a sessão de maio, quando eles gritaram no tribunal, se recusaram a usar o sistema de tradução árabe-inglês e fizeram uma prece conjunta.