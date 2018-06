Jumbo pousa em aeroporto errado nos Estados Unidos

O avião pousou na noite de quarta-feira no aeroporto Coronel Jabara, cerca de 13 quilômetros ao norte do destino, a Base da Força Aérea McConnell, em Wichita. A pista do aeroporto Jabara tem apenas 1.860 metros de comprimento, muito mais curta do que a ideal para uma aeronave do tamanho de um 747. Não havia informações que esclarecessem a troca do local de pouso.

Roger Xanders, chefe da polícia e dos bombeiros da Autoridade Aeroportuária de Wichita, disse à emissora de televisão KMBC-TV que o avião deveria ser capaz de decolar nesta quinta-feira. A aeronave é operada pela Atlas Air Worldwide Holdings.

"Estamos em contato com a sede da Atlas em Nova York. Eles asseguraram que fizeram todos os cálculos e que o avião está seguro para uma decolagem normal com seu peso e condições atuais", afirmou Christopher.

Segundo ele, a tripulação, composta por duas pessoas, não ficou ferida e não houve danos ao aeroporto.

O 747 modificado, um dos quatro que compõem a frota que transporta peças do Dreamliner para várias partes do mundo, deveria pousar em McConnell porque a base fica perto da Spirit AeroSystems, que é fornecedora da Boeing. A Spirit produz a sessão dianteira, ou nariz, da fuselagem do Dreamliner.

Esses aviões, chamados pela Boeing de Dreamlifters, são muito importantes para a construção do Dreamliner, já que a empresa tem uma rede global de fornecedores para desenvolver e construir a aeronave. Fonte: Associated Press.