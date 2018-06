Juncker, da Comissão Europeia, cancela viagem à Ucrânia por problemas de saúde

Pelo Twitter, a assessoria de imprensa de Juncker disse que ele está enfrentando "um simples tratamento de pedra nos rins", que impossibilita grandes deslocamentos.

A viagem à Ucrânia seria uma demonstração de apoio da União Europeia ao governo de Kiev, que enfrenta pressão da Rússia e dos separatistas no leste do país, apesar de estar em vigor um frágil cessar-fogo. Juncker tinha um encontro agendado com o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o premiê do país, Arseniy Yatsenyuk, e outros altos funcionários do gabinete.

O escritório de Poroshenko também informou o cancelamento da viagem, citando um "estado de saúde inesperado" de Juncker. Ainda não está claro se a visita será remarcada, mas a assessoria de imprensa da Comissão Europeia observou que há um encontro bilateral entre o órgão e a Ucrânia marcado para 27 de abril, em Kiev.

A viagem seria a primeira do novo chefe da Comissão Europeia a um país não pertencente à União Europeia. Juncker assumiu o cargo em novembro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.