Juncker é pressionado sobre práticas tributárias O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, se viu em uma saia justa durante a reunião do G-20, que acontece neste fim de semana na Austrália. Enquanto o grupo das maiores economias globais busca aprovar medidas para tentar conter manobras tributárias, surgiram recentemente notícias de que grandes companhias multinacionais usaram unidades em Luxemburgo para pagar menos impostos. Juncker foi primeiro-ministro do pequeno país europeu por quase 18 anos, até deixar o cargo no fim do ano passado.