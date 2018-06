Junta militar da Tailândia começa a reformar sistema eleitoral O governo militar da Tailândia anunciou nesta segunda-feira que começou a fazer uma revisão do sistema eleitoral do país depois de o chefe da junta militar, general Prayuth Chan-ocha, ter anunciado em um discurso na sexta-feira que as eleições poderão ser realizadas no final de 2015.