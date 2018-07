Junta militar do Egito assume poder legislativo por decreto

A junta militar que governa o Egito aprovou uma constituição provisória por meio da qual assume funções legislativas e prerrogativas de controle do orçamento, informa a televisão estatal egípcia. O anúncio foi feito perto do encerramento da votação do segundo turno das eleições presidenciais no país.

Na semana passada, a Suprema Corte egípcia declarou inválidas as eleições parlamentares realizadas recentemente, vencidas por candidatos islamitas. Não há mais detalhes disponíveis pelo momento. Mais informações devem ser divulgadas amanhã, segundo a televisão estatal. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.