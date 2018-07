Junta Militar egípcia confirma realização de eleições na data prevista

CAIRO - A Junta Militar do Egito confirmou nesta quinta-feira, 14, que o segundo turno das eleições presidenciais será realizado nos próximos dias 16 e 17 de junho, tal como estava previsto, informou a agência de notícias oficial "Mena".

A cúpula militar - máxima autoridade do Egito desde a renúncia do ex-ditador Hosni Mubarak em fevereiro de 2011 - indicou que "não há nenhuma mudança nesse assunto".

O anúncio ocorre poucas horas após a Junta retomar o poder legislativo. O Tribunal Constitucional egípcio anulou a composição da câmara baixa do Parlamento e declarou inconstitucional a Lei de Isolamento Político, que teria impedido o ex-primeiro-ministro Ahmed Shafiq de concorrer à Presidência no pleito. "De acordo com a lei e a Declaração Constitucional (em vigor desde março de 2011), o poder legislativo volta ao Conselho Supremo das Forças Armadas", afirmou o tenente-coronel Mohammed Askar.

