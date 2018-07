Junta Militar egípcia retoma poder legislativo após anulação do Parlamento

CAIRO - A Junta Militar egípcia retomou nesta quinta-feira, 24, o poder legislativo no país após a anulação da composição do Parlamento por parte do Tribunal Constitucional, informou à Agência Efe um porta-voz da cúpula militar, o tenente-coronel Mohammed Askar.

"De acordo com a lei e a Declaração Constitucional (em vigor desde março de 2011), o poder legislativo volta ao Conselho Supremo das Forças Armadas", afirmou Askar.

Aguarde mais informações