Junta militar promete libertar presos políticos A junta militar que governa Mianmar anunciou ontem a libertação de 6,3 mil presos - entre eles os "prisioneiros de consciência", grupo no qual estão políticos, advogados, artistas e jornalistas. O regime afirmou que as libertações, que devem ter início hoje, são por "razões humanitárias", para permitir que os detentos "ajudem na construção" do país.