Junta rejeita demissão de ministro egípcio

Segundo o ministro, seu objetivo ao entregar o cargo foi atingido. "Eu não queria que uma decisão tomada com o intuito de marcar uma posição política tivesse um impacto negativo na economia egípcia", disse. "Eu não voltei atrás. A junta não aceitou o pedido."

Beblawi foi o primeiro membro do governo interino a se demitir por causa dos confrontos. Ele entregou o cargo em meio à tentativa dos militares de contornar a repercussão negativa da violência policial contra cristãos.

Em entrevista ontem, o general Adel Emara, porta-voz da junta, disse que os manifestantes cristãos estavam armados com espadas, pedras, bombas caseiras e atacaram soldados. Ele negou que a polícia tenha disparado contra eles. "A verdade é que a polícia não disparou contra os manifestantes", afirmou. "Os soldados que estavam ali não estavam armados."

Caso fosse ratificada, a demissão de Beblawai viria em um momento complicado para a economia egípcia. Desde os protestos que levaram à queda do ditador Hosni Mubarak, em fevereiro, as reservas em moeda estrangeira do país caíram 30%, para cerca de US$ 24 bilhões. A Bolsa do Cairo recuou 42% desde dezembro e o setor de turismo e o investimento estrangeiro direto ainda não retornaram aos níveis anteriores à primavera árabe. / REUTERS