Junta revisará operações de estatais na Tailândia

Há a apenas uma semana desde que o Exército depôs o governo interino da Tailândia depois de um golpe de Estado e suspendeu a constituição, o general Prayuth Chan-ocha tem sido pressionado a abandonar os planos de reavivar a economia problemática, na qual as companhias estatais têm um significante papel em setores que vão desde bancos, transportes até energia.

Os presidente das várias companhias foram nomeados pelo governo anterior e têm sido instruídos a justificar suas posições perante à junta militar. Os executivos de 56 companhias estatais foram instruídos a resumir as operações e identificar problemas que precisavam de atenção urgente. Eles foram obrigados a apresentar planos de trabalho e de investimento para o próximo ano para a equipe econômica do militar até o meio-dia da próxima segunda-feira. Os planos serão revisados e submetidos na terça-feira para a aprovação final do conselho militar no poder. Fonte: Associated Press.