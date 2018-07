Juramento pela Carta de 79 e sem Alan García Apesar do discurso de conciliação, o presidente Ollanta Humala tomou uma decisão polêmica na posse, de confronto aos órfãos políticos do ex-presidente Alberto Fujimori. A Constituição em vigor no país é de 1993, mas Humala fez o juramento com a mão sobre uma Constituição de 1979.