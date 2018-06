Júri absolve policial acusado de matar negro nos EUA

As autoridades locais temem que a decisão do júri, tomada nesta segunda-feira, volte a trazer turbulências para a região. À época, os protestos se tornaram violentos, às vezes, com a polícia local chegando a usar com gás lacrimogêneo e engrenagem de estilo militar para dispersar a multidão, enquanto enfrentavam saques esporádicos.

O júri se reuniu por quase três meses para ouvir os depoimentos de testemunhas e outras pessoas envolvidas na morte do jovem e contou com detalhes de investigações realizações por várias organizações dos Estados Unidos, inclusive o FBI.

Desde o tiroteio, houve debate contencioso sobre o que aconteceu naquele dia. A polícia e o advogado da família Brown, Anthony Gray, já disseram que Michael lutou com o policial, que é branco, e tiros foram disparados antes que ele afastasse do veículo do policial. A família Brown disse logo após o tiro que o adolescente estava segurando as mãos para se render, mas, mais recentemente, Gray descreveu a cena com o garoto com mãos para o lado quando levou o tiro. Fonte: Dow Jones Newswires.