Júri declara Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd

MINNEAPOLIS - O ex-policial americano Derek Chauvin foi considerado culpado pela morte de George Floyd. O júri anunciou seu veredicto nesta terça-feira, 20. Depois de deliberar por cerca de dez horas durante dois dias após um julgamento emotivo que durou três semanas, o júri considerou Chauvin culpado das três acusações a que respondia: homicídio culposo, homicídio de terceiro grau e homicídio de segundo grau.

Chauvin pode pegar até 40 anos de prisão quando for sentenciado nas próximas semanas, mas provavelmente receberá muito menos tempo. A pena presumida para assassinato em segundo grau é de 12,5 anos, de acordo com as diretrizes de Minnesota, embora o Estado tenha pedido uma sentença mais alta.

Floyd, um homem negro de 46 anos, morreu em maio passado depois que Chauvin, branco, à época policial, o asfixiou segurando o joelho em seu pescoço por mais de 9 minutos. Durante a ação, Floyd reclamou que não conseguia respirar e testemunhas pediram, sem sucesso, para que o policial o soltasse. A morte de Floyd gerou protestos em massa nos EUA e em todo o mundo.

Depois que o veredicto foi lido, o juiz Peter A. Cahill ordenou que Chauvin, que estava em liberdade sob fiança desde o outono passado (norte), fosse imediatamente levado sob custódia. Chauvin foi retirado do tribunal algemado e ouvirá sua sentença em oito semanas após a conclusão de um relatório sobre seus antecedentes.

Cahill determinará se há fatores agravantes que justifiquem uma sentença maior do que o normal. Entre os agravantes do crime, a promotoria argumentou no processo que crianças estavam no local e testemunharam quando Floyd foi morto, que a vítima foi tratada com "especial crueldade" por Chauvin e que o policial “abusou de sua posição de autoridade”.

O veredicto, lido no tribunal e transmitido ao vivo para todo o país pela televisão, chega em meio a um momento de tensão na cidade, que teme uma agitação como a que eclodiu na primavera passada (norte). O tribunal foi cercado por barreiras de concreto e arame farpado, e milhares de soldados da Guarda Nacional e policiais foram mobilizados na cidade antes do veredicto. Alguns estabelecimentos comerciais protegeram suas fachadas com tábuas de compensado.

Para um país cujo sistema legal raramente responsabiliza policiais por assassinatos no trabalho, especialmente quando as vítimas são negras, o caso foi um marco e uma mudança por mais responsabilização pelos abusos policiais e mais igualdade perante a lei.

O advogado da família de Floyd, Ben Crump, considerou a condenação "um ponto de inflexão na história dos Estados Unidos".

"A justiça obtida com dor finalmente chegou para a família de George Floyd", Crump tuitou. "Este veredicto é um ponto de inflexão na história e envia uma mensagem clara sobre a necessidade de responsabilização por parte das forças de ordem. Justiça para os Estados Unidos negro é justiça para todo os Estados Unidos!", escreveu.

Mais cedo, o presidente americano Joe Biden afirmou ter conversado com a família de Floyd na segunda-feira. "Só posso imaginar a pressão e ansiedade que eles estão sentindo", disse.

"Eles são uma boa família e clamam por paz e tranquilidade, não importa qual seja o veredicto", disse Biden. “Estou rezando para que o veredicto seja certo. Acho que é esmagador, na minha opinião. ''/AP e NYT