Júri de NY não condena policial por morte de homem negro

Jonathon Moore, advogado da família da vítima, não esperava esse veredicto. "Estou realmente surpreso, devido às provas da fita de vídeo e exame do legista, que esse grand jury, neste momento, não indiciou (o policial) por qualquer crime. É simplesmente surpreendente", afirmou Moore.

A decisão em Staten Island aconteceu uma semana após um grand jury em Ferguson decidir não condenar o policial branco pela morte do jovem negro de 18 anos Michael Brown em Fergusson, no estado de Missori, o que provocou protestos violentos em diversas cidades americanas. O ato pode alimentar as tensões que surgiram desde a morte de Garner em 17 de julho. O caso provocou indignação especialmente devido às comparações com a morte de Browm. Foram realizados protestos contra o policiamento considerado racista e o Ministério Público Federal teve de intervir.

O grande júri de Nova York poderia ter considerado uma série de acusações, de uma acusação de assassinato a um delito menor, como negligência. Um vídeo filmado por um espectador e amplamente visto na internet mostra Garner pedindo a um grupo de policiais para deixá-lo em paz enquanto tentavam prendê-lo.

Pantaleo respondeu envolvendo o braço em volta do pescoço de Garner em um aparente

estrangulamento, o que é proibido pela polícia de Nova York. No vídeo, Garner diz ofegante que não consegue respirar. Um segundo vídeo mostra a polícia e paramédicos se esforçando para reviver Garner, enquanto ele permanece imóvel no chão. Mais tarde, ele morreu em um hospital.

De acordo com o exame do legista, a morte de Garner foi um homicídio, causado pelo estrangulamento. O patologista forense contratado pela família de Garner, Michael Baden, concordou com essas conclusões. Segundo ele, a hemorragia no pescoço de Garner indica agressão.

Dirigentes sindicais da polícia e o advogado de Pantaleo argumentaram que o oficial usou um movimento de takedown ensinado pelo departamento de polícia e não um estrangulamento, porque Garner resistiu à prisão. De acordo com eles, a má saúde de Garner foi o principal motivo de sua morte. Fonte: Associated Press.