Justiça acusa ex-agente da CIA de vazar dados O ex-agente da CIA John Kiriakou foi indiciado ontem por passar ao jornal The New York Times informações referentes ao uso de tortura em interrogatórios. Tanto ele quanto o jornal negam as acusações. O caso faz parte de uma ofensiva do governo americano contra funcionários públicos acusados de liberarem informações confidenciais ao público. Este é o sexto processo do tipo desde 2009.