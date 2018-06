Justiça americana indicia suspeito de atentado à Maratona de Boston

(Atualizada às 16h35) BOSTON - Um dos suspeitos pelos atentados à Maratona de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, foi indiciado nesta quinta-feira, 27, pela Justiça americana. Ele responderá por 30 crimes, entre eles os de assassinato e do uso de armas de destruição em massa pela morte de quatro pessoas - três civis e um policial.

Segundo o Departamento de Justiça, se for considerado culpado em 17 dessas acusações, Dzhokhar pode ser condenado à pena de morte ou prisão perpétua. Ele foi preso e ferido pela polícia de Boston dias depois do atentado, após longa perseguição policial.

O indiciamento não menciona nenhuma conspiração por trás da ação dos irmãos Tsarnaev ou qualquer contato direto com extremistas de outros países. O documento afirma que Dzhokhar aprendeu a fazer a bomba a partir do site de uma revista da Al-Qaeda e aponta a internet como fundamental para a radicalização dos irmãos.

Ao lado do irmão Tamerlan, morto em confronto com a polícia, Dzhokhar plantou duas bombas caseiras feitas a partir de panelas de pressão e pregos na reta de chegada da maratona no dia 15 de abril. Mais de 260 pessoas ficaram feridas nas explosões. / AP e NYT