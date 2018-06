Justiça americana mantém veto a novo decreto de Trump sobre imigração

NOVA YORK - O governo do presidente americano, Donald Trump, sofreu uma nova derrota na Justiça na batalha para implementar sua política de restrição de imigrantes e refugiados de países muçulmanos.

Uma Corte de Apelações da Justiça federal americana manteve nesta quinta-feira, 25, o veto a trechos do segundo decreto assinado pelo presidente, que proíbe a entrada de cidadãos de seis países de maioria islâmica nos Estados Unidos por 90 dias e de refugiados por 120.

Com a decisão, o governo ainda pode recorrer à Suprema Corte para que a segunda versão do decreto entre em vigor - uma primeira versão também foi barrada na Justiça nas primeiras semanas do governo.

O decreto atual de Trump veta a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de Irã, Somália, Sudão, Iêmen, Síria e Líbia. A versão original incluía também iraquianos, mas abria exceções a minorias cristãs - o que levantou críticas de que ele era parcialmente destinado a muçulmanos.

A nova versão não tem referência alguma a religiões, mas ainda assim foi considerada discriminatória pela Justiça. / NYT