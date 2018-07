Justiça argentina rejeita ação do Clarín para ampliar liminar sobre lei de mídia A Corte Suprema de Justiça da Argentina determinou ontem que o juiz Horacio Alfonso, da Vara Civil Comercial Federal de Buenos Aires, decida de forma imediata sobre a eventual inconstitucionalidade do Artigo 161 da Lei de Mídia. O Grupo Clarín - que, em caso de vigência do artigo, sofrerá um drástico encolhimento de seu tamanho - tinha pedido à Corte Suprema uma prorrogação da liminar que paralisava a aplicação da medida.