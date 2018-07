Justiça brasileira ordena Google a retirar do ar filme ofensivo ao Islã

Horas depois de a presidente Dilma Rousseff condenar a islamofobia no discurso de abertura da 67.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o site YouTube de exibir o filme Inocência dos Muçulmanos - conforme antecipou o portal estadão.com.br. Ofensiva ao islamismo, a obra tem causado protestos em diversos países.

A decisão foi tomada pelo juiz Gilson Delgado Miranda, da 25ª Vara Cível, segundo informações da assessoria de imprensa do TJ, e acata um pedido da União Nacional Islâmica (UNI) contra a Google Brasil, responsável pelo serviço de vídeos online. O YouTube tem dez dias para tirar do ar o trailer no Brasil. A cada dia de descumprimento da medida, uma multa de RS 10 mil será cobrada da empresa, segundo o despacho do magistrado. Cabe recurso.

A reportagem entrou em contato com a Google Brasil para que a empresa comentasse o caso. Até o início da noite de ontem, porém, os representantes do site não retornaram o pedido do Estado.

"O caso realmente envolve uma questão complexa e de difícil solução. Em verdade, traz um conflito claro em relação à liberdade de expressão e à necessidade proteção de indivíduos ou grupos humanos contra manifestações que possam induzir ou incitar a discriminação de preconceito de religião. Realmente, o nosso sistema constitucional consagra a liberdade de expressão por considerá-la um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática (...). Cancelar o que é ilícito, no entanto, não ofende o valor relevante da liberdade de pensamento e de comunicação", declarou o juiz em sua decisão, argumentando que a medida não representa censura.

O advogado da União Nacional Islâmica, Adib Adbouni comemorou a decisão e disse que o filme viola a Constituição, pois, em sua interpretação, viola o direito de liberdade de religião. Para o advogado, o vídeo "ofende a coletividade islâmica".