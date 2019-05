Justiça chavista manda prender Leopoldo López, abrigado na casa de embaixador espanhol

CARACAS - O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou nesta quinta-feira, 2, a prisão do líder opositor Leopoldo López, que na terça-feira, 30, fugiu da prisão domiciliar que cumpria há dois anos com auxílio de dissidentes do serviço secreto chavista, o Sebin.

Para Entender Venezuela: conheça os 6 generais que mantêm Maduro no poder Mesmo com a pressão internacional e os protestos dentro do país, Nicolás Maduro continua no poder principalmente graças ao militares fieis ao chavismo

Nesse dia, López se juntou ao autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ao declarar que parte das Forças Armadas tinha aderido à oposição em um discurso em frente à Base Aérea de La Carlota, em Caracas.

Conforme o movimento foi perdendo força ao longo da tarde de terça-feira, López foi abrigado primeiro na embaixada do Chile e posteriormente na embaixada espanhola em Caracas. Atualmente, López se encontra como hóspede na casa do embaixador espanhol, Jesús Silva. A residência , no entanto, possui inviolabilidade diplomática e só pode ser acessada por autoridades venezuelanas caso haja um acordo.

Decisão determina retorno a presídio militar

Na decisão, o tribunal afirmou que a prisão domiciliar foi revogada por “ter sido flagrantemente violada”. Ainda de acordo com o TSJ, López também violou uma proibição para fazer pronunciamentos políticos a meios de comunicação nacionais e internacionais. O TSJ quer que o líder do Voluntad Popular retorne à prisão militar de Ramo Verde, em Caracas.

A prisão deve ser efetuada por agentes do Sebin, depois que o comando da agência for trocado. O antigo comandante Manuel Cristopher Figuera teria rompido com o chavismo e articulado a fuga de López.

Mais cedo, a mulher de López denunciou uma invasão de sua residência por agentes do governo em Caracas. “Há agentes patriotas no Sebin, mas há também agentes maus, leais ao regime”, disse Lilian Tintori. / AFP e EFE