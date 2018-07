Justiça chilena abre testamento de Pinochet A Justiça chilena abriu ontem o testamento final do ditador Augusto Pinochet, que morreu em 2006, na esperança de que o documento ajude a revelar o paradeiro de milhões de dólares que o general supostamente enviou para contas secretas no exterior. O testamento, entretanto, não continha detalhes sobre o tamanho e o paradeiro da fortuna de Pinochet - para a frustração de muitos chilenos. O documento tinha apenas algumas alterações em relação ao testamento feito pelo ditador no ano 2000.