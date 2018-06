Justiça condena militar que matou prisioneiro O sargento do Exército britânico Alexander Blackman, filmado enquanto executava a sangue frio um prisioneiro integrante do Taleban no Afeganistão, foi condenado ontem a 10 anos de prisão por uma corte marcial. Blackman, de 39 anos, matou o rebelde, capturado ferido, enquanto recitava trechos de Shakespeare. A câmera do capacete de um colega de tropa registrou acidentalmente a cena.