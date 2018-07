Justiça da Espanha legaliza partido separatista basco

Com a legalização, o partido poderá obter seu registro formal e concorrer a todas as futuras eleições no País Basco espanhol e na Espanha. A legalização do Sortu rompe com uma tendência que vinha desde 2003, quando foi aprovada uma nova lei dos partidos e a Justiça espanhola proibiu a inscrição de partidos separatistas bascos que tinham ligações com o Batasuna, que jamais condenou um atentado da ETA.

As informações são da Associated Press.