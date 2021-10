Justiça dá prazo para defesa de príncipe Andrew

LONDRES - A Justiça dos Estados Unidos definiu nesta terça-feira, 26, um prazo para que o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, responda sobre as acusações de assédio sexual feitas pela americana Virginia Giuffre. Com a decisão, o duque de York terá até julho de 2022 para se defender.

Andrew é acusado por Virginia de ter cometido agressões sexuais contra ela, entre 2000 e 2002. A americana alega que foi uma das vítimas da rede criminosa de Jeffrey Epstein, bilionário que se suicidou em uma prisão de Manhattan, em 2019.

Virginia afirma que teria sido obrigada a manter relações sexuais com Andrew quando tinha apenas 17 anos. Ela diz ter sido abusada pelo príncipe na casa da socialite britânica e ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, em Londres, e nas mansões de Epstein em Manhattan e em Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas.

Andrew nega as acusações e chegou a expressar dúvidas sobre a autenticidade de uma foto na qual ele aparece com Virginia e Ghislaine, que é acusada de aliciar as garotas.

Segundo diversas vítimas, Epstein atraía as meninas – muitas menores de idade – para suas casas de luxo em Nova York, na Flórida e no Caribe, onde elas recebiam por atos sexuais. O bilionário era muito amigo do duque de York, que se retirou da vida pública após o escândalo./AP