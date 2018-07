Justiça da Ucrânia condena suposto espião turco Promotores ucranianos disseram que um cidadão turco foi condenado por ter subornado um oficial da Marinha da Ucrânia para obter informações sobre patrulhas navais na Península de Crimeia, no Mar Negro. O Escritório Geral da Promotoria disse que o homem, de 41 anos e cujo nome não foi revelado, pagou cerca de US$ 7 mil (? 4,8 mil) no ano passado para saber quais trechos marítimos seriam patrulhados pelos navios de guerra da Ucrânia. Ele foi condenado a três anos e três meses de prisão.