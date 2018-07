Justiça da Venezuela solta opositor por motivo de saúde

A Justiça venezuelana não comentou a soltura, mas ontem a Procuradoria-Geral do país sul-americano informou que o Poder Judiciário pretendia avaliar dezenas de casos nos quais réus e condenados poderiam vir a ser beneficiados por medidas humanitárias por razões de saúde.

No fim de semana, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que está em Cuba tratando um câncer, conclamou as autoridades judiciais a concederem benefícios a detentos com problemas de saúde. Peña Esclusa foi preso em julho do ano passado, acusado de esconder explosivos e armas em sua casa. O prisioneiro nega a culpa e diz que as acusações contra ele têm motivação política. As informações são da Associated Press.