Justiça de New Jersey libera realização de casamento gay

NEW JERSEY - A máxima instância da Justiça de New Jersey endossou nesta sexta-feira, 18, decisão de instância inferior autorizando a realização de casamentos entre pessoas de mesmo sexo no Estado. Com a decisão, New Jersey poderá realizar uniões civis entre homossexuais a partir da segunda-feira 21.

O governador republicano Chris Christie, potencial candidato à presidência, havia pedido que a decisão fosse adiada até que a Suprema Corte do Estado pudesse determinar sobre a legalidade desses casamentos - o que vai ocorrer apenas em janeiro.

Na última década o assunto tem sido amplamente discutido em tribunais e no legislativo. O casamento entre pessoas de mesmo sexo já é permitido em treze Estados americanos.

Enquanto a pauta não tem decisão definitiva, casais já se preparam para se casarem até janeiro./ AP