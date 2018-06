Justiça decide se Catalunha fará consulta de separação

O consentimento da Corte em estudar a petição do governo suspende automaticamente a realização da votação, prevista para o dia 9 de novembro, enquanto os magistrados deliberam sobre a questão.

As autoridades da Catalunha decidiram realizar a consulta popular informal após os planos de executar um referendo foram suspensos quando a Espanha contestou a proposta na Justiça. Segundo o governo federal, as autoridades locais não têm poder constitucional para organizar referendos do tipo e, caso a votação ocorra, todos os espanhóis teriam direito a voto, e não somente os catalães.

Pesquisas de opinião indicam que a maioria dos habitantes da Catalunha defendem a realização do referendo, mas que o eleitorado está dividido em relação à independência. Fonte: Associated Press.