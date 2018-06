Justiça decide se produtor de filme volta à prisão

Promotores alegam que Yousseff cometeu oito violações, como mentir para agentes responsáveis por monitorar sua condicional e usar nomes falsos. Yousseff, de 55 anos, também é conhecido como Nakoula Basseley Nakoula.

A prisão preventiva de Yousseff, sem direito à fiança, foi pedida após ficar determinado que havia risco de ele fugir.

O filme de Yousseff, "Inocência dos Muçulmanos", causou violentos protestos em várias partes do Oriente Médio e a morte de dezenas de pessoas, incluindo a do embaixador dos EUA na Líbia, Christopher Stevens. As informações são da Associated Press.