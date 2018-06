Justiça determina prisão de ex-premiê do Paquistão Uma corte anticorrupção emitiu mandados de prisão para o ex-primeiro ministro do Paquistão Yousuf Raza Gilani e o ex-ministro do Comércio Amin Fahim. Eles são acusados de desviar dezenas de milhões de dólares para empresas fantasmas em nome de um testa de ferro enquanto estavam no governo, de 2008 a 2012.