Justiça do Egito ordena prisão de líderes da Irmandade Muçulmana

CAIRO - O gabinete da Procuradoria do Egito ordenou a prisão nesta quarta-feira, 10, do líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badie, acusado de incitar a violência em frente à sede da Guarda Republicana, onde 55 pessoas foram mortas na segunda-feira, informou a agência de notícias estatal Mena. Outros altos integrantes da Irmandade também tiveram prisão decretada, incluindo o vice de Badie, Mahmoud Ezzat, além de outros líderes do partido como Essam El-Erian e Mohamed El-Beltagi.

Milhares de seguidores da Irmandade têm mantido uma vigília perto de uma mesquita, no nordeste do Cairo, exigindo a restituição de Mohamed Morsi, deposto da presidência pelo Exército na semana passada.

Badie é uma figura reverenciada entre os seguidores da Irmandade, a quem fazem um juramento de absoluta obediência. Ele fez um discurso inflamado na tarde de sexta-feira aos seguidores do presidente deposto Mohammed Morsi, convocando os manifestantes a manter seus protestos e proclamando que "somos seus soldados e vamos defendê-lo com nossas vidas".

Os militares disseram que os disparos feitos na manhã de segunda-feira foram iniciados por membros da Irmandade, que abriram fogo contra soldados que faziam a segurança do prédio da Guarda Republicana. Já os líderes do grupo afirmam que o tiroteio foi uma massacre realizado com o objetivo de minar a determinação dos partidários de Morsi.

Críticas. Em relatório divulgado na manhã desta quarta-feira, a Anistia Internacional diz que "provas contundentes" indicam o uso de "força excessiva" pelo Exército "contra os manifestantes pró-Morsi".

"Apesar das afirmações dos militares de que os manifestantes atacaram primeiro durante os confrontos de segunda-feira e de que nenhuma mulher ou criança foi ferida, relatos em primeira mão coletados pela Anistia Internacional mostram um cenário diferente", disse Hassiba Hadj Sahraoui, vice-diretora do Programa para Oriente Médio e Norte da África da Anistia Internacional. "Mesmo que alguns manifestantes tenham usado de violência, a resposta foi desproporcional e levou à perda de vidas e ferimentos entre manifestantes pacíficos." / REUTERS E AP

