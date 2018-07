Justiça do Iraque pede prisão de vice-presidente Uma comissão judicial iraquiana emitiu ontem um mandado de prisão contra o vice-presidente do Iraque, o sunita Tareq al-Hashemi, por envolvimento em assassinatos e bombardeios. A decisão pode aumentar a tensão sectária no Iraque, onde há uma frágil divisão de poder entre xiitas, sunitas e curdos, que tentam superar os problemas que quase levaram o país a uma guerra civil há alguns anos.