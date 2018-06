Justiça do Paquistão concede liberdade ao ex-presidente Musharraf

RAWALPINDI, PAQUISTÃO - A Suprema Corte do Paquistão concedeu liberdade sob fiança ao ex-presidente Pervez Musharraf, no caso da morte do chefe rebelde Akbar Bugtia, anuciaram seus advogados nesta quarta-feira, 9. A decisão é crucial para a libertação de Musharraf, que já havia conseguido a liberdade condicional em outras acusações.

"Os servidores penitenciários presente na casa de Musharraf vão embora assim que receberem as ordens de um tribunal", disse à agência Reuters Ahmed Raza Kasuri, que lidera a equipe de advogados do ex-presidente.

"Musharraf pode voar amanhã (quinta-feira) para Dubai assim que essas formalidades legais forem cumpridas", completou.

Musharraf retornou do autoexílio ao Paquistão em março para disputar eleições, apesar da possibilidade de ser preso e das ameaças de morte feitas pelo Taleban. Ele teve a detenção decretada imediatamente por problemas em vários casos judiciais, mas por questões de segurança foi mantido em sua casa, em vez de uma prisão. /AP e REUTERS