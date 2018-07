Justiça dos EUA abre investigação sobre Credit Suisse

No início de março, o Departamento de Justiça dos EUA informou que pela primeira vez um contribuinte americano havia confessado ter ocultado fundos do fisco dos EUA para colocá-los em uma conta no banco Credit Suisse. As instituições bancárias do país se encontram na mira da Justiça americana desde que a Suíça foi obrigada a flexibilizar sua política de sigilo bancário, em 2009. O maior banco suíço, o UBS, viu-se forçado a entregar cerca de 4.000 dados de possíveis fraudadores do fisco americano, além de ter de pagar multa de aproximadamente US$ 780 milhões. As informações são da Dow Jones.