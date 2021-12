Justiça dos EUA encerra investigações da morte de Emmett Till; caso aconteceu em 1955 

O Departamento de Justiça dos EUA informou nesta segunda-feira, 6, que está encerrando a investigação sobre o linchamento de Emmett Till, o adolescente negro de Chicago que foi sequestrado, torturado e morto em 1955 depois que testemunhas disseram que ele assobiou para uma mulher branca no Mississippi. O caso foi reaberto em 2017.

O anúncio foi feito após o chefe da divisão de direitos civis do departamento e outras autoridades se reuniram com vários parentes de Till. Os familiares ficaram desapontados por não continuar a haver nenhuma responsabilidade pelo assassinato e sem nenhuma acusação contra Carolyn Bryant Donham, a mulher acusada de mentir sobre se Till a tocou.

"Hoje é um dia que nunca esqueceremos", disse o primo de Till, Wheeler Parker Jr., durante entrevista coletiva em Chicago. "Por 66 anos temos sofrido dores. ... Eu sofri tremendamente”.

O assassinato potencializou o movimento pelos direitos civis da população negra depois que a mãe de Till insistiu por um caixão aberto, e a revista Jet publicou fotos de seu corpo brutalizado.

O Departamento de Justiça reabriu a investigação após um livro de 2017 citar que Donham mentiu quando afirmou que Till, de 14 anos, a agarrou, assobiou e fez avanços sexuais enquanto ela trabalhava em uma loja na pequena comunidade de Money. Parentes negaram publicamente que Donham, que está na casa dos 80 anos, tenha dado tais declarações;

Donham disse ao FBI que nunca retratou suas acusações e que há "evidências insuficientes para provar que tenha mentido ao FBI", disse o Departamento de Justiça. As autoridades também apontaram que o historiador Timothy B. Tyson, o autor de The Blood of Emmett Till de 2017, não conseguiu produzir nenhuma gravação ou transcrição em que a mulher supostamente tenha admitido ter mentido sobre seu encontro com o adolescente.

“Ao encerrar este assunto sem processo, o governo não assume a posição de que o testemunho do tribunal estadual que a mulher deu em 1955 foi verdadeiro ou preciso '', pontuou o comunicado do Departamento de Justiça. “Permanecem dúvidas consideráveis ​​quanto à credibilidade de sua versão de eventos, o que é contradito por outros que estavam com Till na época, incluindo o relato de uma testemunha viva”. Tyson não se pronunciou sobre o caso.

Thelma Wright Edwards, uma das primas de Till, disse que estava com o coração partido, mas não surpresa por nenhuma nova acusação estar sendo feita. "Não tenho ódio no coração, mas esperava que pudéssemos obter um pedido de desculpas, mas isso não aconteceu", lamentou. "Nada foi resolvido. O caso está encerrado e temos que continuar a partir daqui. ''

O corpo de Till foi retirado dias após sua morte do rio Tallahatchie, onde ele foi jogado ao ser baleado e derrubado por um ventilador de algodão.

Dois homens brancos, Roy Bryant e seu meio-irmão J.W. Milam, foram julgados por acusações de assassinato cerca de um mês depois, mas um júri todo branco do Mississippi os absolveu.Em seguida, eles confessaram em uma entrevista paga à revista Look. Bryant foi casado com Donham em 1955.

O Departamento de Justiça em 2004 abriu uma investigação após receber investigações sobre se as acusações poderiam ser feitas contra alguém que ainda estivesse vivo. O órgão informou que o estatuto de limitações já havia expirado para qualquer crime federal em potencial, mas o FBI trabalhou com os investigadores estaduais para determinar se as acusações estaduais poderiam ser feitas. Em fevereiro de 2007, um grande júri do Mississippi se recusou a indiciar ninguém, e o Departamento de Justiça anunciou que estava encerrando o caso.

Bryant e Milam não foram levados a julgamento novamente e agora estão ambos mortos. Donham mora em Raleigh, na Carolina do Norte.

O FBI em 2006 deu início a uma iniciativa de caso arquivado para investigar assassinatos por motivos raciais ocorridos décadas antes. Uma lei federal com o nome de Till permite uma revisão dos assassinatos que não foram resolvidos ou processados ​​a ponto de serem condenados.

A Lei de Crimes de Direitos Civis Emmett Till Não Resolvidos exige que o Departamento de Justiça faça um relatório anual ao Congresso. Nenhum relatório foi feito em 2020, mas um relatório apresentado em junho deste ano indicava que o departamento ainda estava investigando o sequestro e assassinato de Till.

A investigação do FBI incluiu uma conversa com Parker, que anteriormente disse à AP em uma entrevista que ouviu seu primo assobiar para a mulher em uma loja em Money, mas que o adolescente não fez nada para justificar sua morte. / AP