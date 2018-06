Justiça egípcia dissolve partido da Irmandade Muçulmana

A decisão contra o Partido da Liberdade e Justiça ocorreu após seus líderes já terem sido acusados e, em alguns casos, condenados, por matar e incitar a violência. A decisão da Justiça é final.

O governo egípcio declarou a Irmandade um grupo terrorista no fim do ano passado, acusando-a de orquestrar uma onda de violência para desestabilizar o país depois de o Exército ter derrubado o ex-presidente Mohammed Morsi - membro da Irmandade - em meio a protestos em massa contra ele.

O grupo nega as acusações e tem mantido seus protestos contra o novo governo. Morsi está na cadeia e enfrenta uma série de acusações, incluindo conspiração com grupos estrangeiros para desestabilizar o Egito. Fonte: Associated Press.