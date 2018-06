Justiça egípcia para em protesto contra Executivo

Centenas de manifestantes protestaram diante do tribunal de madrugada. Durante o dia, a corte deliberaria sobre a legalidade da Câmara Alta do Parlamento egípcio e do painel que elaborou a nova Constituição - ambos dominados por políticos islamistas, que compõem a base do presidente, um integrante da Irmandade Muçulmana.

Os magistrados afirmaram que foram impedidos de chegar ao edifício onde trabalham.

No dia anterior, Morsi havia anunciado um referendo popular para a deliberação sobre a nova Constituição, cujas 236 cláusulas foram aprovadas às pressas pela Assembleia Constituinte, sem a participação dos representantes seculares, liberais ou cristãos. Já minoria desde a criação da comissão constitucional, eles haviam se retirado em protesto contra a predominância islamista na elaboração da nova Carta.

O impasse entre o Judiciário e o Executivo do Egito havia começado no dia 22, quando Morsi baixou um decreto que lhe outorgou poderes garantindo ao presidente - e à Assembleia Constituinte - imunidade sobre a fiscalização do Judiciário.

Até ontem, as manifestações pró e contra o decreto haviam deixado três mortos no país.

"A Irmandade Muçulmana está determinada em levar adiante seus planos, sem importar-se com todos os demais. Não há acordo no horizonte", afirmou o analista político Hassan Nafaa, da Universidade do Cairo.

Diante da Suprema Corte Constitucional, um dos cartazes dos islamistas dizia "Sim à Constituição". O manifestantes entoavam canções a favor de um "expurgo do Judiciário". / REUTERS e AP