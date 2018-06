Justiça espanhola condena prefeito 'Robin Hood' Um tribunal regional da Espanha condenou, nesta quinta-feira, o prefeito de Marinaleda, cidade rural no sul da Andaluzia, e outras quatro pessoas a sete meses de prisão por ocupação de terras não utilizadas do exército. O objetivo do grupo era arrendar as terras a agricultores afetados pela crise econômica do país.