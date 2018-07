Justiça italiana faz prisões em operação contra máfia calabresa

Autoridades italianas executaram cerca de 170 ordens de prisão em uma grande operação contra a 'Ndragheta, máfia do sul da Itália -- com raízes na região da Calábria -- que se infiltrou profundamente no mundo dos negócios no norte do país.

Em Bologna, o promotor antimáfia italiano, Franco Roberto, descreveu a operação como um passo histórico na luta contra a máfia. Alguns nomes nas ordens de prisão foram presos, outros estão na cadeia por outras acusações ou em processo de serem presos.

O promotor de Bologna Roberto Alfonso disse que a operação mostrou uma nova faceta da 'Ndragheta, que já demonstrou ter infiltrado o tecido econômico e político do norte da Itália.

A maior parte das prisões foi feita na Emilia Romagna, uma das regiões mais ricas da Itália. / AP